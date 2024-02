Mikel Arteta, treinador do Arsenal, revelou que Fábio Vieira está muito perto de regressar à competição. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Burnley, o técnico espanhol disse que é possível que o médio português defronte o FC Porto na quarta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Existe a possibilidade, sim. Está muito perto, tem vindo a treinar há alguns dias com a equipa. Está muito perto. Evoluiu, provavelmente, mais perto do que esperávamos, e está num bom momento», referiu.

Na antevisão ao jogo com o Burnley, Arteta confirmou ainda o interesse em Mbappé, mas afirmou que o avançado francês está «a olhar para outro lado».

«Quando há um jogador desse calibre, temos sempre de estar nessas conversações, mas parece-me que ele está a olhar para outro lado, é o que eu diria», atirou.

Mbappé foi associado ao Arsenal esta semana pela imprensa inglesa e segundo os órgãos de comunicação social francesas já revelou ao presidente do PSG que vai deixar o conjunto gaulês no final da temporada, mas, tudo indica, que vai rumar ao Real Madrid no verão.