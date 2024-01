O mercado caminha para o fecho, mas há negócios por concluir. Petar Musa foi apontado à MLS e Bruno Onyemaechi colocado na rota do Nantes, mas há um treinador a agitar o mercado.

Em Espanha, a imprensa relata que Mikel Arteta comentou com o círculo próximo que está a ponderar deixar o Arsenal no final da época. De resto, o técnico é já apontado como sucessor de Xavi no Barcelona.

Ainda em solo vizinho, o Girona, depois de falhar a contratação de Nico González, virou atenções para Fran Beltrán, do Celta de Vigo.

Acompanhe todos os rumores e oficializações do mercado de transferências no Maisfutebol.