Durante a última janela de transferências, Lionel Messi foi associado ao Manchester City após ter manifestado intenção de deixar o Barcelona. Kevin De Bruyne foi questionado sobre a possibilidade de os «citizens» contrataram o argentino, ainda que este tenha decidido permanecer na Catalunha.



«Honestamente não quero saber. Se Messi vier, será bom. Caso contrário, acho que já temos bons jogadores que cheguem no clube com os quais gosto muito de jogar», disse, em entrevista à Sky Sports.



Com contrato com o emblema inglês até 2022, o internacional belga assumiu vontade em renovar o vínculo, mas frisou que ainda não há conversas nesse sentido.



«Estou muito contente no Manchester City. Posso dizer que não falei nenhuma vez com o clube, não tendo por que razão dizem que já há um acordo. Sempre disse a todos que estou mesmo feliz no clube e que me sinto confortável. Por isso, estou aberto para falar com o clube quando as pessoas entenderem e veremos o que acontece. Mas neste momento ainda não há nada», esclareceu.



De Bruyne estará, este domingo, no duelo entre a Inglaterra e a Bélgica, em Wembley.