Os jogadores da Premier League irão continuar a ajoelhar-se antes de cada jogo, informou a competição no seu site oficial. A decisão foi tomada pelos capitães dos clubes, que se reuniram antes do início da época.

«Sentimos que agora, mais que nunca, é importante continuarmos a ajoelhar-nos, como símbolo de união contra todas as formas de racismo. Continuamos comprometidos em erradicar todas as formas de discriminação racial, para que haja inclusão, respeito e oportunidades iguais para todos», comunicaram os jogadores, citados pela Premier League.

Para além do gesto simbólico, todos as camisolas de jogadores e árbitros terão uma insígnia numa das mangas onde se lê «No Room For Racism» (Não há lugar para o racismo).