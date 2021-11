Foi um das novelas do verão. Segundo a imprensa inglesa, Harry Kane esteve próximo de trocar o Tottenham pelo Manchester City, mas o negócio não se concretizou. Depois da transferência falhada, o avançado teve um início de temporada aquém - leva um golo em 10 partidas da Premier League.



O capitão dos spurs referiu que o facto de não ter saído é uma «desculpa fácil» para justificar os poucos golos anotados e frisou que lidou bem com tudo o que viveu durante o último verão.



«Acredito em mim e estou a trabalhar duro como sempre independentemente dos golos. Foi o que sempre fiz ao longo da carreira. Falou-se muito durante o verão [sobre o City]. Foi a primeira vez que vive algo do género, mas faz parte da profissão. Acho que lidei muito bem com a situação», frisou, ao The Athletic.



Kane recordou ainda a final do Euro 2020 perdida para a Itália nos penáltis e confessou que não teve tempo para ultrapassar esse momento quer em termos físicos, quer em termos mentais.



«É sempre duro quando acabámos um grande torneio. Chegámos às meias-finais do último Mundial e à final do Euro. É muito desgastante fisicamente e mentalmente. Depois recomeçou a Premier League e nem houve tempo para ultrapassar a final perdida nem para aprender sobre o que aconteceu. Estamos a jogar muitos jogos, mal há tempo para recuperar», assumiu.

Harry Kane, de 28 anos, está contratualmente ligado ao Tottenham até 2024.