Frank Lampard pediu desculpa pela linguagem utilizada durante uma discussão com Jurgen Klopp junto aos bancos durante a partida entre o Chelsea e o Liverpool. O técnico dos blues usou linguagem imprópria para com o alemão e a sua equipa técnica.



«Vi o vídeo e arrependo-me da linguagem que usei porque foi visto inúmeras vezes nas redes sociais. Tenho duas filhas que usam as redes sociais, por isso arrependo-me. No que respeito à paixão que tenho a defender a minha equipa, não. Há rumores de que fiquei irritado pelas celebrações do Liverpool, o que não é verdade. Penso que o Liverpool deve celebrar quanto tempo quiser depois da época que fizeram. Podem fazê-lo as vezes que entenderem», disse na conferência de imprensa prévia ao duelo contra os Wolves, da derradeira jornada da Premier League.



O inglês admitiu que adoraria beber uma cerveja com Klopp e explicou por que razão ficou irritado.



«Adoraria beber um cerveja com Jurgen Klopp depois do jogo e brincar ao desempenho da sua equipa esta época. Houve coisas das quais não gostei por parte do banco deles - não do Jurgen, mas de quem estava atrás dele. Senti que ultrapassaram a linha e isso deixou-me agitado. Arrependo-me da linguagem, mas seguimos em frente», acrescentou.

Por sua vez, o treinador do Liverpool comentou o incidente, considerando que Lampard «tem de aprender que o que é dito durante o jogo acaba com o apito final».