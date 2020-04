O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, afirmou esta quinta-feira planear «dois ou três cenários diferentes» quando o clube inglês atacar o mercado de transferências e reforçou estar «completamente recuperado» da covid-19, que lhe foi diagnosticada a meio de março.

«Ou o meu vírus não era muito forte ou o meu sistema imunitário é muito bom», afirmou Arteta, em declarações à Sky Sports, lembrando a sequência dos acontecimentos.

«No mesmo dia em que fomos informados que estávamos em risco, porque estivemos em contacto com o proprietário do Olympiakos, foi o dia exato em que comecei a mostrar sintomas. Senti uma enorme responsabilidade, pois sabia que no dia seguinte jogávamos com o Manchester City. Tive a sensação de que algo estava errado. Falámos com a Premier League. Precisámos de comunicar com a Premier League e com o Manchester City para proteger todos. Tomámos a decisão certa», destacou.

Recorde-se que vários elementos da comitiva do Arsenal estiveram em contacto com o dirigente do Olympiakos, Evangelos Marinakis, no final de fevereiro, no jogo da Liga Europa, na Grécia. Depois de o dirigente ter anunciado, a 10 de março, o teste positivo para a covid-19, o plantel do Arsenal ficou de quarentena e o jogo com o Manchester City foi adiado. Arteta confirmou o teste positivo para a covid-19 a 12 de março.

Para lá da saúde, o futebol e o futuro. Arteta sublinhou que a estrutura do Arsenal vai ter «de reagir diariamente» ao ataque ao mercado. «Dependendo num dos três [cenários], vamos estar aptos a fazer mais, menos ou nada. Não sabemos como vai ser a situação financeira, não sabemos as regras, o timing, a janela [de transferências]», notou.

Arteta abordou ainda a chegada ao Arsenal, admitindo que relação entre jogadores e treinadores estava num «estado difícil» e que as dificuldades foram agudizadas pelo número de jogadores lesionados.

«Passei por muitas coisas quando cá cheguei. Tinha oito ou dez jogadores lesionados e havia muitos problemas a resolver. A ligação entre os adeptos, jogadores e clube estava num estado difícil. Tivemos de mudar a energia, a crença e o compromisso dos jogadores», prosseguiu, dizendo que «as três ou quatro vitórias consecutivas» trouxeram «mentalidade positiva» no seio do balneário.