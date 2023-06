O Chelsea conquistou a Liga dos Campeões em 2020/21 ao derrotar o Man. City por 1-0, em pleno estádio do Dragão.



Kai Havertz marcou, nessa noite, o golo que decidiu o jogo. Herói na Invicta, o internacional germânico foi, na passada quarta-feira, oficializado como reforço do Arsenal. O avançado era um dos últimos resistentes do onze inicial que iniciou essa final da Champions.



Thomas Tuchel foi despedido do comando técnico imediatamente após a entrada do consórcio liderado por Tood Boehly no clube numa altura em que Timo Werner já tinha voltado ao Leipzig. No final da temporada 2021/22, Rudiger mudou-se para o Real Madrid e em janeiro deste ano, Jorginho saiu para o Arsenal.



Neste mercado de transferências (que acabou de começar), o Chelsea já viu Kanté sair para o Al Ittihad, transferiu Mendy para o Al Ahli e está prestes a vender Mason Mount ao Man. United. Restam , portanto, no clube quatro atletas que foram titulares: Thiago Silva, Chilwell, Reece James e Azpilicueta.



Em dois anos dizimou-se a equipa que conquistou a Europa.