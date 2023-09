Seis anos depois, o Arsenal venceu o Everton, em Goodison Park, num jogo de Premier League.



Com Fábio Vieira de início, os «gunners» sentiram dificuldades para superar a organização defensiva dos toffees. Ainda assim, o conjunto de Arteta conseguiu marcar à passagem do minuto 20: Fábio Vieira lançou Martinelli e o brasileiro bateu Pickford. No entanto, o lance foi invalidado pelo VAR devido a uma fora de jogo de Nketiah no início do lance.



O internacional canarinho acabou por sair lesionado quatro minutos depois, dando o lugar a Trossard. O internacional belga acabaria por ser decisivo ao marcar o único golo do encontro aos 69 minutos a passe de Saka - o português Beto tinha sido substituído dois minutos antes na equipa da casa.



Classificação da Premier League



Por essa altura já o Arsenal justificava a vantagem depois de uma grande entrada na segunda parte. Valeram ao Everton, as defesas de Pickford e a falta de acerto na finalização de Odegaard ou Fábio Vieira.



Chermiti entrou aos 88 minutos, mas não foi capaz de ajudar o Everton a inverter o rumo da partida. Com esta derrota, os toffees ocupam o 18.º posto com apenas um ponto conquistado enquanto o Arsenal tem 13 pontos e divide o segundo lugar com Tottenham e Liverpool.