O Nottingham Forest teve muitas dificuldades para se apurar para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, frente ao Blackpool, do terceiro escalão do futebol inglês, acabando por vencer por 3-2, após prolongamento.

Depois de ter empatado em casa (2-2) a equipa de Nuno Espírito Santo começou o jogo determinada e marcou logo aos 16 minutos, Omobamidele. Um golo dedicado ao colega de equipa Cheikhou Kouyaté, que abandonou a seleção do Senegal – que está a disputar a CAN – devido à morte do pai.

O brasileiro Danilo aumentou para 2-0 no arranque da segunda parte, mas depois a equipa da casa reagiu e empatou o jogo, com golos de Morgan e Joseph.

O lateral português Nuno Tavares foi substituído por Toffolo aos 86 minutos.

As duas equipas procuraram a vitória, mas ambos os guarda-redes estiveram em bom plano, incluindo, no lado do Forest, Odysseas Vlachodimos, ex-Benfica.

Com a repetição do resultado do primeiro jogo, teve de haver prolongamento, no qual o Forest acabou por decidir a eliminatória, com um golo do ponta-de-lança neozelandês Chris Wood, aos 110 minutos.

A equipa de Nuno Espírito Santo vai agora visitar o Bristol City, do segundo escalão, na próxima eliminatória.