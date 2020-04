Marco Materazzi não morre de amores por Rafa Benítez, técnico que sucedeu a José Mourinho no Inter de Milão após uma época de sonho. O espanhol não teve sucesso nos nerazzurri e o ex-internacional italiano raramente desperdiça uma oportunidade para criticar o treinador.



«No Inter a questão não é ter começado mal e acabado pior. Nem sequer começou.», disse, citado pelo AS, numa conversa nas redes sociais com o «youtuber» italiano Damiano Er Faina.



O antigo futebolista, campeão mundial pela Itália, acusou ainda Benítez de ter estragado tudo o que Mourinho construiu em Milão.



«Todos tínhamos uma grande relação com Mourinho. Ele fez algo realmente importante. Se alguém tenta apagar o passado para avançar, respeito. Mas quando percebi que ele só tentou apagar o que Mourinho fez, fiquei incomodado. Coloquei-me de parte. Se tivéssemos dado a volta ao passado, não teria tido nenhum problema. Um homem que ganhou a Liga dos Campeões com o Liverpool frente aquele AC Milan de certeza que tem conhecimentos. Teve problemas comigo no Inter, com Cannavaro no Nápoles, com Terry no Chelsea e talvez com Cristiano no Real Madrid. É sempre culpa dos outros? De qualquer forma fiquei-lhe agradecido porque tentei aprender com os erros que ele cometeu», apontou.