O jornal italiano Gazzetta dello Sport divulgou uma lista com os salários anuais brutos de cada um dos jogadores da Serie A.



O líder da lista, de forma destacada, é Cristiano Ronaldo. Segundo a publicação, o internacional português aufere um salário de 31 milhões de euros, bastante acima dos restantes companheiros. Para se ter uma ideia da diferença salarial entre o capitão da seleção nacional e os outros, De Ligt é o segundo mais bem pago e recebe... oito milhões de euros brutos por ano.



Depois da Juventus, a segunda equipa que mais dinheiro gasta em salários é o Inter de Milão, numa lista encabeçada por Lukaku e Eriksen: ambos recebem 7,5 milhões de euros brutos por ano. Logo a seguir, está Alexis Sánchez (sete milhões de euros).



Nota ainda para a Atalanta. A equipa de Gasperini, que tem ocupado os lugares cimeiros da Liga nas últimas temporadas, é das que menos dinheiro gasta em vencimentos (42,6 milhões). Refira-se ainda que o Spezia, recém-promovido ao primeiro escalão do Calcio gasta dez vezes menos que a Juventus.



Feitas as contas, Juventus (236 milhões), Inter de Milão (149 milhões), Roma (112 milhões), Nápoles (105 milhões) e AC Milan (90 milhões) são os emblemas que mais dinheiro gastam em salários.



