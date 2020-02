Dérbi louco em Milão. O AC Milan chegou ao intervalo a vencer por 2-0 e acabou derrotado pelo Inter (4-2).



Os rossoneri inauguraram o marcador por Rebic. Passe longo para Ibrahimovic, que ganhou nas alturas a Godín, e serviu o avançado emprestado pelo Eintracht para o 0-1 (40m). Volvidos cinco minutos, o sueco surgiu solto ao segundo poste e completou o primeiro desvio de Kessie, batendo Padelli.

Os nerazzurri surgiram revitalizados na etapa complementar. Porventura embalados pela irritação de Conte ao intervalo, o Inter demorou apenas quatro minutos a marcar dois golos e a reentrar na partida. Brozovic fez o 2-1 num pontapé de fora da área e Vecino igualou a contenda após assistência de Alexis Sánchez.



A vinte minutos do final, de Vrij antecipou-se à defesa do Milan e desviou o canto de Candreva para o fundo da baliza de Donnarumma. Explosão de alegria dos adeptos do Inter, equipa que jogou na condição de visitada.



Pioli foi à procura do empate e lançou Leão, Paquetá e Bonaventura. As substituições não se traduziram em melhorias significativas e acabou por ser o rival a chegar a novo golo. Moses, que tinha saltado do banco, levantou para o desvio de cabeça de Romelu Lukaku.



O triunfo no «Derby Della Madonnina» deixa o Inter no topo da Serie A em igualdade pontual com a Juventus. Por sua vez, o AC Milan é 10.º classificado.

Os golos da partida: