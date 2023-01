O Inter de Milão acabou com a invencibilidade do Nápoles. O líder da Serie A caiu no Giuseppe Meazza por 1-0, numa partida da 16.ª jornada.



O vice-campeão precisava de vencer para reentrar na luta pelo «scudetto» e por isso mesmo, teve uma entrada fortíssima na partida. Só não marcou ainda nos primeiros minutos porque Di Marco fez o mais difícil na área: falhar.



À passagem do minuto 26, Darmian não fez melhor que o colega de equipa e desperdiçou uma excelente ocasião depois de uma assistência de Lukaku. O belga, de regresso à titularidade, teve nos pés a oportunidade de abrir o marcador, mas falhou na cara de Meret.



Com Mário Rui no banco, os napolitanos foram dominados pelo oponente na primeira parte. O 0-0 ao intervalo era lisonjeiro para a equipa de Spalletti.



Classificação da Serie A



O Inter não marcou na primeira parte, marcou aos 11 minutos do segundo tempo. Na sequência de um cruzamento de Di Marco, Dzeko surgiu nas costas de Rrahmani e cabeceou para o fundo da baliza de Meret.



Os «nerazzurri» optaram mais por segurar o resultado e por pouco não pagaram caro. Onana fez uma defesa brilhante a pontapé de Raspadori e garantiu o triunfo do Inter.



O Inter de Milão soma 33 pontos e está a oito do primeiro lugar. Depois de PSG e Benfica, o Nápoles perdeu também a invencibilidade no seu campeonato e tem agora o AC Milan a cinco pontos.



No outro jogo que arrancou às 19h45, a Udinese de Beto não foi além de um empate (1-1) na receção ao Empoli.