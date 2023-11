Não está a ser um conto de fadas, o regresso de Claudio Ranieri ao ‘seu’ Cagliari, onde iniciou a carreira. A formação da Sardenha está no fundo da tabela e precisa urgentemente de vitórias para escapar à zona de despromoção.

No primeiro jogo deste domingo, na jornada 13 da Serie A, o Cagliari recebeu o Monza, que segue tranquilo na primeira metade da tabela. A equipa da casa começou bem e até fez o primeiro golo pelo defesa Alberto Dossena, aos dez minutos.

O Monza, no entanto, conseguiu responder no segundo tempo e empatou, aos 61 minutos, pelo croata Mirko Maric.

O português Dany Mota foi substituído pouco depois, dando lugar a José Machín. Já Pedro Pereira não saiu do banco de suplentes do Monza, que com este empate igualou a Roma e o Bolonha com 18 pontos.

O Cagliari chegou aos dez, igualando o Empoli, mas continua no 18º lugar.