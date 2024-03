As autoridades tributárias italianas realizaram, esta terça-feira, buscas na sede do Milan para investigar possíveis crimes na operação da venda de ações do clube do fundo Elliott ao RedBird.

A polícia transalpina está a analisar a transferência de poder entre os fundos de investimento norte-americanos, numa ação que investiga os italianos Ivan Gazidis e Giorgio Furlani, antigo e atual diretor executivo dos «rossoneri», que alegadamente têm obstruído a atividade fiscalizadora da federação de futebol.

O Ministério Público de Milão tem investigado a transação concluída em agosto de 2022 com a suspeita de que Paul Singer, do fundo Elliot, continua a ser o dono do clube, apesar de Jerry Cardinale, diretor executivo da RedBird Capital, aparecer com essa designação a partir de agosto de 2022.

A confirmarem-se, os factos violam as regras da UEFA, já que o fundo Elliot já é proprietário dos franceses do Lille, sendo proibido de possuir outro clube.

Em comunicado, o AC Milan confirmou as buscas e revela estar «alheio e estranho aos procedimentos em curso relacionados com a sua aquisição».