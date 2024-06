Nicolò Barella renovou contrato com o Inter de Milão, anunciou esta terça-feira o clube italiano.

O médio de 27 anos estava ligado aos nerazzurri até 2026, mas prolonga agora o vínculo por mais três anos, até junho de 2029.

«Estou extremamente feliz e emocionado por assinar a minha renovação de contrato com o Inter de Milão. Nunca tive dúvidas: acredito neste projeto e, acima de tudo, queria que esta renovação antes do Euro 2024», disse o internacional italiano, aos meios do clube.

Contratado em 2019 ao Cagliari, Barella soma 185 jogos, 22 golos e 41 assistências pelo Inter, além de uma Serie A, uma Taça de Itália e uma Supertaça.