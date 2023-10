Depois da ameaça de processar o Nápoles devido a uma publicação na rede social Tik Tok e de não ter cumprimentado alguns colegas na chegada à concentração para um jogo, Victor Osimhen marcou dois golos nos últimos dois jogos e este domingo, decidiu quebrar o silêncio sobre tudo o que se passou na última semana.



«Vir para Nápoles em 2020 foi uma decisão maravilhosa que tomei. As pessoas de Nápoles deram-me tanto amor e carinho que não vou permitir que quem quer que seja se meta entre nós. A paixão das pessoas de Nápoles potencia a minha chama para jogar sempre com alma e coração. O amor por este emblema é inabalável, carrego-o com orgulho. A acusação contra as pessoas de Nápoles é mentira. Tenho amigos da cidade que se tornaram parte da minha família e do meu quotidiano. Agradeço a todos os nigerianos e a quem me apoio e contactou. Muito obrigado, estou agradecido para sempre.Vamos continuar a espalhar união, respeito e compreensão. Força Nápoles sempre», lê-se numa publicação do internacional nigeriano nas redes sociais.



Uma declaração de amor ao campeão italiano e que coloca «água na fervura» depois de toda a confusão. Osimhen e o Nápoles tem o próximo compromisso frente ao Real Madrid, numa partida da segunda jornada do grupo C da Champions, o mesmo grupo onde está o Sp. Braga