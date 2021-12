A poucas semanas de ficar livre para assinar por qualquer clube, Kylian Mbappé mostra que tem bem claro aquilo que quer para o futuro.

Numa conversa com o compatriota Thierry Henry, para a Amazon Prime, o ainda jogador do PSG fez algumas revelações.

«É uma decisão que não é fácil, mas aconteça o que acontecer, vou jogar num grande clube», disse.

«As pessoas perguntam-me se fiquei desapontado [pela transferência falhada para o Real Madrid no verão]. Um pouco, principalmente no início, mas penso que é normal quando te queres ir embora. Mas não estou na terceira divisão, estou num clube que quer ganhar a Liga dos Campeões e sou parisiense. Tenho a minha família toda aqui, estou muito bem. Só que neste momento queria experimentar outra coisa», referiu antes de ser interrompido por Henry em espanhol e ambos soltarem algumas gargalhadas.

Relativamente ao momento atual do PSG e às críticas que têm sido feitas ao tridente que forma com Messi e Neymar, o avançado francês admite que a equipa tem «de fazer mais com jogadores deste nível».

«Não podemos esconder-nos», sublinhou.