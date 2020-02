O treinador do Lyon, Rudi Garcia, defendeu que a equipa não tem preparado um plano particular para o futebolista português Cristiano Ronaldo, no duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a disputar na quarta-feira, em França.

«Quando conversamos com o Antho [Anthony Lopes, guardião que já esteve na seleção com Ronaldo], percebemos que ele é um ótimo profissional. É ótimo tê-lo pela frente. Mas não podemos ter um plano contra Ronaldo, porque também é preciso ter um plano para Dybala e para muitos outros», considerou Garcia, esta terça-feira, em conferência de imprensa, na antevisão ao duelo.

O técnico dos gauleses considerou ainda que «há semelhanças entre os dois clubes, principalmente na qualidade dos presidentes», contrapondo, contudo, que os objetivos dos dois clubes na prova europeia são distintos.

«O objetivo da Juventus é ganhar da Liga dos Campeões, o nosso não, mesmo que nunca saibamos o que pode passar-se no futebol. A vinda de Cristiano Ronaldo insere-se nessa busca pela Juventus», considerou.

