O Villarreal venceu o Rennes por 3-2 na última noite, num dos jogos mais emocionantes da derradeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. Um empate bastava para os franceses garantirem o apuramento direto para os oitavos de final e esse resultado esteve bem perto… até à desilusão final dos adeptos do Rennes.

Em tempo de descontos, Assignon fez o 3-3 e levou o estádio à euforia, mas o lance foi invalidado. A jogada causou estupefacção no estádio e mesmo em algumas transmissões televisivas, pois não se entendia a irregularidade que estava a ser revista pelo VAR.

A ação irregular esteve mesmo no início da jogada. Le Fee bateu um livre direto, a bola foi ao poste e voltou para os pés do médio francês, antes de a jogada prosseguir e terminar no golo de Assignon. Ora, as leis do jogo referem que o batedor do livre não pode tocar na bola novamente se nenhum jogador intervier na jogada antes do segundo toque.

Conhecia a regra?