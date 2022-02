O Marselha desperdiçou uma rara hipótese de se aproximar três pontos do PSG no topo da Liga francesa.

Um dia depois da derrota surpreendente dos parisienses em Nantes - a segunda em 25 jogos do campeonato - o Marselha foi surpreendido em casa pelo Clermont e acabou derrotado por 2-0.

Mohamed Bayo inaugurou o marcador para os visitantes aos 13 minutos e Jim Allevinah sentenciou o jogo nos minutos finais, deixando em choque a equipa de Jorge Sampaoli e quase todo público presente no Vélodrome.

Com este resultado, o Marselha segue a 13 pontos do líder PSG, mantém o segundo lugar da Liga francesa, mas agora com apenas mais um ponto do que o Nice, que fecha o pódio.