A atravessar uma fase menos positiva no Atlético de Madrid, João Félix recebeu um incentivo extra: Paulo Futre, lenda portuguesa dos colchoneros publicou uma foto com o jovem avançado com elogios à mistura.

«A bola está sempre feliz quando está nos pés deste génio», escreveu Futre.

O problema é que os adeptos não concordaram muito com a afirmação do El Portugues. Vários foram os que responderam à publicação a dizer que Futre, sim, era um génio, e não João Félix.