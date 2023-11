A seleção da Tunísia está a começar bem a qualificação para o próximo campeonato do mundo: depois de golear São Tomé e Príncipe (4-0) foi ao Malawi somar nova vitória.

O veterano Msakni resolveu o jogo, marcando o único golo aos 88 minutos, de grande penalidade.

Para o mesmo Grupo H, a seleção de São Tomé e Príncipe, quase exclusivamente composta por jogadores dos escalões secundários em Portugal, perdeu em Marrocos com a Namíbia, por 2-0.

Os visitantes adiantaram-se no marcador logo aos nove minutos, por Tijueza. Aos 75, um erro do guarda-redes Pedro Mateus, do Feirense, deu o segundo golo.

Tunísia e Guiné Equatorial lideram com seis pontos; Namíbia e Malawi têm três; Libéria e São Tomé e Príncipe, zero.

No Grupo G, o Botswana surpreendeu a Guiné-Conacri, vencendo por um-zero, com um golo de Seakanyeng, aos 79 minutos.

No outro jogo de terça-feira, o Uganda foi à Somália vencer pelo mesmo resultado, graças a um golo de Rogers Mato, logo aos quatro minutos.

A Argélia lidera o grupo isolada, com seis pontos; com três estão Botswana, Guiné-Conacri, Moçambique e Uganda; em último, com zero, a seleção da Somália.