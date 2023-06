A saída de Luciano Spalletti abriu uma vaga de treinador no Nápoles e vários nomes têm sido apontados ao cargo, entre os quais o português Sérgio Conceição e Vincenzo Italiano, da Fiorentina.

Esta quarta-feira, em conferência de imprensa, o presidente dos napolitanos, Aurelio De Laurentiis, assumiu que tem uma lista de 40 possíveis treinadores.

«Tenho de verificar a disponibilidade deles, se estão adequados ao sistema 4-3-3, adequados à defesa e ao ataque de alta pressão. Leva tempo, precisamos de entender o seu caráter, se eles são culturalmente adequados para o Nápoles. Depois de tudo isso, também deves dar-lhes a opção de não aceitar e entender o que eles pretendem negociar», afirmou, antes de negar interesse no treinador dos viola.

«O Italiano é um excelente treinador, mas tem um compromisso com a Fiorentina. Não é justo quebrar o equilíbrio de um clube que é nosso amigo e vê as coisas da mesma forma, trava as mesmas batalhas», vincou.

De Laurentiis garantiu ainda que não vai pagar nenhuma cláusula de rescisão, o que pode tirar Sérgio Conceição da corrida, já que, tal como o Maisfutebol noticiou, o técnico do FC Porto está blindado com uma cláusula de 18 milhões de euros, que pode baixar para 15 milhões mediante determinadas condições.

«Se o Italiano decidir quebrar o vínculo com seu clube, então poderia levá-lo em consideração. Mas não o coloquei na minha lista de 40 nomes porque ele tem contrato. Também não tenho intenção de pagar nenhuma cláusula de rescisão», sublinhou o líder do Nápoles.