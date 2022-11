Nicola Zalewski está concentrado com a seleção da Polónia por estes dias e prepara-se para disputar o primeiro Mundial da carreira. O agora lateral da Roma, que até foi lançado por Paulo Fonseca, admite que o trabalho com José Mourinho explica parte do sucesso que tem tido recentemente.

«Mourinho mudou-me muito, tenho de lhe agradecer porque me fez perceber que podia jogar numa posição que nunca pensei que pudesse. Estou muito feliz, mas ainda há um longo caminho a percorrer», disse, em entrevista à DAZN.

«É um privilégio e um orgulho ser treinado por um técnico como ele. É uma honra trabalhar com uma pessoa tão boa. A relação dele com os jogadores é muito boa, tem sido ótimo comigo e ajudou-me em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida. Tenho de lhe agradecer por isso», acrescentou.

Zalewski, de 20 anos, considera que o special one é «muito importante para os jogadores jovens».

«Sentimo-nos protegidos por ele, e não só nós, os jovens, os mais velhos também. Toda a equipa e staff sabem que podem contar com ele», frisou.

A admiração por portugueses estende-se também a Cristiano Ronaldo e até a própria avó vibra com o português, daí oferecer ao neto o perfume da marca do capitão da seleção nacional.

«O bom disto é que ela ainda me dá. Avó é avó e ela continua a fazê-lo. Sempre tive uma admiração pelo Cristiano Ronaldo, pela forma como joga e como treina, não cede um centímetro que seja», notou.

Desafiado a construir o jogador ideal com atributos daqueles que vão marcar presença no Qatar, Zalewski elencou a velocidade de Rafael Leão.

«O meu jogador ideal tem de ter o físico do Lukaku, a velocidade do Leão, o drible do Vinícius, o faro de golo do Lewandowski e a inteligência do Modric», observou.

Zalewski soma 16 jogos pela Roma em 2022/23. Tem ainda sete internacionalizações ao serviço da Polónia.