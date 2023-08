No apito final do Bolonha-Milan, na noite de segunda-feira, o futebolista português Rafael Leão pontapeou uma bola para o ar e acabou com queixas, tendo sido auxiliado por Simon Kjaer e também por outro elemento do corpo técnico do clube, para esticar a perna esquerda.

Após o encontro, em declarações na conferência de imprensa e à DAZN, Pioli confirmou que foram apenas caibras e até apontou isso como um «bom sinal».

«Estou muito feliz que ele tenha tido caibras, porque significa que ele deu tudo», referiu o técnico italiano, abordando também a situação pessoal do português.

«Converso com o Rafa todos os dias, tento fazer-lhe ver que ele tem superpoderes. Os superpoderes devem ser disponibilizados em prol da equipa. Se todos aprendermos a sacrificar-nos, a trabalhar bem com a bola, podemos ficar satisfeitos, porque temos muita qualidade com bola. Estava muito calor e ele fez um ótimo trabalho», afirmou.