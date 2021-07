Roma e Sevilha empataram esta tarde (0-0), num jogo de carácter particular realizado no Estádio do Algarve.

Na equipa romana, José Mourinho não lançou Rui Patrício, ele que havia sido titular frente ao FC Porto; na equipa sevilhista, Rony Lopes também não saiu do banco.

Antigo jogador do Sporting, Nemanja Gudelj deixou a equipa de Julen Lopetegui reduzida a dez unidades na segunda parte: viu dois amarelos em sete minutos (59m e 66m) e foi expulso.

Antes de regressar a Itália, a Roma de José Mourinho ainda faz outro particular em Portugal, frente ao Belenenses, no dia 4 de agosto.

O resumo do jogo: