Nicolo Zaniolo deixou a Roma no último mercado de inverno e ainda não fez as pazes com os giallorossi. Numa entrevista à Gazetta dello Sport, o internacional italiano deixou duras críticas a alguns dos antigos companheiros.

«Fiquei desiludido com quase toda a gente. Não vou especificar nomes, mas diziam-me que éramos como irmãos, e, depois, nem sequer me cumprimentaram. Como será vê-los na seleção? Talvez alguns tenham dificuldades comigo, mas eu não tenho nenhuma. Quem tiver a consciência pesada, saberá», disse o avançado que agora alinha no Galatasaray.

O jogador de 23 anos criticou ainda a postura da Roma em janeiro, que o afastou do grupo depois de ter rejeitado rumar ao Bournemouth.

«Poderia falar durante horas sobre promessas quebradas. Disseram-me que era uma estrela, mas sempre me consideraram apenas um ganho de capital. Durante dois anos disseram-me que o novo contrato estava pronto. Em janeiro do ano passado, teria assinado por um pouco mais do que ganhava, porque estava bem em Roma e sabia que havia problemas com o Fair Play Financeiro. Depois de tanta conversa, cansei-me. Se eu tenho de refletir sobre o meu adeus, acho que outros também devem fazê-lo», atirou.

«Por não aceitar ir para Inglaterra fui criticado e os adeptos viraram-se contra mim. Alguns perseguiram-me de carro, outros vieram a minha casa. A minha família também estava com medo porque nos sentíamos sozinhos. Na altura, desligava o telemóvel porque recebia mensagens ameaçadoras», acrescentou.

Quem escapou às palavras amargas de Zaniolo foi José Mourinho, que até recebeu elogios.«Ele é um grande treinador e uma grande pessoa. Fez-me jogar quase sempre. É claro que está habituado a gerir estrelas, e eu não era uma delas.»