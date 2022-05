Quatro meses após ter assumido funções de conselheiro do presidente do Galatasaray, Luís Campos anunciou saída do clube turco.



«Infelizmente, existe uma grande instabilidade e incerteza dentro do clube. As condições sob as quais poderia planear a próxima época não foram respeitadas. A minha metodologia é muito clara. Houve algumas limitações que não posso ignorar para alcançar os objetivos que estabelecemos para este grande clube», disse Luís Campos, citado pelo jornal turco Fotomaç.



«Entristece-me saber que a Turquia não está na elite do futebol mundial e saber que não posso fazer nada para que isso mude», acrescentou ainda.



O Galatasaray é orientado por Domènec Torrent, antigo adjunto de Pep Guardiola, e ocupa a 13.ª posição do campeonato local.



Recorde-se que o dirigente português trabalha atualmente como consultor do Celta de Vigo.