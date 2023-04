Um pequeno incêndio no balneário do Empoli que nesta segunda-feira recebe o Lecce em jogo da Serie A levou a que a hora do apito inicial fosse adiado.

De acordo com a informação oficial, um curto-circuito terá estado na origem do fogo que foi rapidamente controlado pelos bombeiros presentes no local, não provocando vítimas.

O jogo estava, inicialmente, marcado para as 18h30, mas foi adiado uma hora.