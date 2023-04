O jogo entre o Nápoles e a Salernitana, que pode ser de festa para os napolitanos, foi adiado para domingo (dia 30 de abril), informou esta sexta-feira a Serie A.

A partida estava inicialmente agendada para sábado, mas vai jogar-se no domingo, às 14h00. Significa isto que a equipa de Luciano Spalletti já entrará em campo a saber se pode, ou não, ser campeã já nesse dia.

Tudo porque a Lazio joga horas antes, às 12h30, no terreno do Inter de Milão. Se a formação de Roma não ganhar, o Nápoles garante matematicamente o título.

No comunicado, de resto, a liga italiana justificou esta mudança com questões de segurança, e após reuniões com a autarquia local e as autoridades policiais.

O Nápoles, de Mário Rui, defronta a Salernitana, orientada por Paulo Sousa, em jogo da 32.ª jornada da Serie A. Os napolitanos perseguem a conquista do Scudetto 33 anos depois.