Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações no final do empate (0-0) em Eindhoven, frente ao PSV, que apurou a equipa encarnada para a fase de grupos da Champions:

O grande objetivo foi atingido, que era passar à fase de grupos. Queremos estar onde estão os melhores. Hoje jogámos com uma grande equipa, que também merecia estar na Liga dos Campões, uma equipa muito bem trabalhada taticamente.

O objetivo desportivo e financeiro foi alcançado e nós, atletas e treinadores, queremos competir com os melhores.

Custou muito sair daqui com o apuramento, mas fizemos tudo. Mesmo jogando com menos um jogador hoje uma hora, nos dois jogos fomos melhores.

Se este apuramento e os 37 milhões de euros ganhos podem significar que financeiramente o Benfica tem capacidade para ainda ir ao mercado? Eu olho sempre mais para a componente desportiva e o que é mais importante para mim é o Benfica estar no patamar onde estão os melhores jogadores, os melhores treinadores, as melhores equipas.

O que isto pode significar financeiramente já não é um problema meu, é um problema da administração. Os adeptos do Benfica vão poder estar no Estádio da Luz a ver os seus jogadores defrontar os melhores e isso é que é importante.»