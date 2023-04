Apesar do mau momento que o Inter Milão atravessa, Alessandro Bastoni acredita que frente ao Benfica a equipa italiana dará uma resposta positiva, até porque há muito tempo que o clube não chegava a esta fase da Liga dos Campeões.

«Sabemos bem que é uma oportunidade importante. Há 12 anos que não chegávamos a esta fase. Vamos entrar com alegria. É um jogo fundamental, mas é apenas um jogo. E queremos mostrar amor e alegria pelo jogo», começou por dizer.

«Esta é uma competição diferente do campeonato. Damos tudo em ambas as competições, no campeonato os resultados não estão a corresponder, perdemos várias oportunidades, mas sabemos que esta é uma grande oportunidade e temos de dar tudo» acrescentou, ele que acredita que uma vitória sobre as águias pode ser o ponto de viragem que a equipa precisa.

«No campeonato não estamos a conseguir o que queremos, um bom resultado pode ser bom em termos emocionais, caso consigamos um bom resultado.»

O jovem defesa italiano, de 23 anos, foi ainda questionado sobre a qualidade ofensiva do Benfica, mas notou que toda a equipa está preparada para defender, não apenas o setor recuado, e além disso o Inter já defrontou outros ataques fortes na competição.

«No futebol moderno todos defendem. Os avançados têm de fazer o seu tralho, tal como os defesas. É sempre um jogo de equipa. O Benfica tem um ataque de grande qualidade, mas não o tememos, como não receámos o Barcelona ou o FC Porto», sublinhou.