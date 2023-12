Com o triunfo frente ao Shakhtar Donetsk, o FC Porto chegou pela 14.ª vez nos últimos 20 anos aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Questionado acerca desse registo, Sérgio Conceição lembrou a diferença que existe entre uma equipa como os dragões em comparação com as que integram as Big-5.



«Fico satisfeito pela história do meu clube. Como sabem, quando não estamos inseridos num campeonato onde exista muita capacidade financeira, fica ainda mais difícil. Frisei isso mesmo na antevisão. Essa décalage é cada vez maior. Temos de ser competentes e honrar a história do clube na atitude, na determinação, no trabalho e na preparação dos jogos. Esta é uma competição muito difícil e temos consciência disso», referiu, na sala de imprensa do Dragão, após a vitória por 5-3 contra os ucranianos.



O técnico aproveitou ainda uma questão para explicar a exigência diária que coloca na equipa. «Quem começa a trabalhar no FC Porto... a exigência é diária no trabalho. Vivemos com essa exigência e não digo por ficar bem dizer. É mais difícil para eles um treino do que um jogo nessa pressão e na mentalidade que é preciso ter. Colocamos a fasquia muito alta nesse sentido. Aprendi, quando cheguei a esta casa com 15 anos... intrinsecamente sou assim, já tinha a minha forma de estar. Agudizou-se quando vim para o FC Porto, para esta cidade e para esta região, onde o clube é vivido com paixão enorme e com uma vontade de ser melhor hoje do que fomos ontem. Andamos sempre à procura disso», sublinhou.