Bruno Fernandes capitaneou o Manchester United para um triunfo, por 2-1, no Parque dos Príncipes numa batalha à chuva e com um final dramático para o PSG.

O médio português, que se estreou com a braçadeira dos «Red Devils», marcou aos 23m, numa grande penalidade repetida com toda a tranquilidade, mas veria os seus esforços traídos com um autogolo de Martial, aos 55m.

Num jogo repartido, Bruno brilhou mais do que Neymar ou Mbappé: resistiu à pressão do adversário e comandou a estratégia para o assalto final.

A partida ficou também marcada pela titularidade dos ex-portistas Alex Telles e Danilo, que se reencontraram em lados opostos da barricada, após a saída recente do FC Porto. Danilo jogou os 90 minutos no PSG, enquanto Telles saiu aos 67m no United, para dar lugar a Pogba, que viria a oferecer a Rashford a munição para o disparo triunfal.

O francês serviu Rashford, distinguido como membro da ordem do império britânico, que provou os seus dotes de atirador. Aos 86m, o jovem avançado inglês rodou sobre Danilo e disparou sem hipóteses para Navas. 2-1 e entrada com o pé direito para os «Red Devils».

No outro jogo do Grupo H, o Leipzig recebeu e venceu os turcos do Basaksehir, por 2-0. O lateral espanhol Angeliño foi a grande figura do jogo, ao apontar os dois golos dos alemães, aos 16m e 20m.