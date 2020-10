Atalanta e Ajax empataram esta terça-feira a dois golos em Bergamo, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões. A formação holandesa chegou ao intervalo com dois golos de vantagem, mas permitiu a igualdade.

O marcador foi inaugurado pelo internacional sérvio Dusan Tadic, de grande penalidade, aos 30 minutos de jogo. Oito minutos mais bastaram e Lassina Traoré, que tinha feito cinco golos no fim-de-semana nos 13-0 ao Venlo, dobrou a diferença para os comandados de Erik Ten Hag.

Na segunda parte, a Atalanta respondeu na mesma moeda e, com um bis de Zapata, construído aos 54 e 60 minutos, chegou ao 2-2 final no marcador, que vale a continuidade no segundo lugar, em zona de apuramento.

Na liderança está o Liverpool, que venceu o Midtjylland por 2-0. Os ingleses têm seis pontos, a Atalanta quatro, o Ajax um e os dinamarqueses ainda não pontuaram na época de estreia na prova.