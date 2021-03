O FC Porto volta a disputar uma eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões contra um clube italiano, tal como o fizera há dois anos. Agora, é a Juventus. Em 2018/2019, foi frente à Roma, equipa que os dragões, também já com Sérgio Conceição ao comando, deixaram para trás com uma vitória por 3-1 no prolongamento, no Dragão, após a derrota por 2-1 em solo transalpino.

Na antecâmara da visita a Turim, para defrontar a Juventus, num encontro para o qual parte com vantagem de 2-1 obtida na primeira mão, o técnico dos portistas, Sérgio Conceição, lembrou a frente de ataque com que terminou o jogo no Estádio Olímpico de Roma, para exemplificar que não foi isso que provocou a falta de êxito do FC Porto. Tudo isto na véspera de um jogo crucial nas aspirações europeias dos dragões - e também portuguesas, pois é o único representante – para o qual Conceição não sabe se pode contar com Pepe e Corona, mas também Marko Grujic.

«Contra a Roma, a frente de ataque que acabou o jogo em Roma, numa altura difícil – porque eram muitos jogos – foi o Hernâni, o André Pereira e o Adrián López. E não foi por aí que em casa não acabámos por passar. Vamos apresentar-nos da melhor forma que pudermos e demonstrar também que somos um clube histórico e capazes de passar esta eliminatória», apontou Conceição, na conferência de imprensa de antevisão.

O Juventus-FC Porto joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, em Turim. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.