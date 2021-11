O treinador português Rui Vitória dirigiu-se para cumprimentar Luciano Spalletti no final do Spartak Moscovo-Nápoles desta quarta-feira, para a Liga Europa, mas acabou por ficar de mão estendida depois da reação do técnico italiano de 62 anos.

Spalletti, ao ver Rui Vitória ir na sua direção, continuou caminho para o balneário, apenas levantando a mão esquerda, em jeito de rejeição para o técnico português, que ficou visivelmente surpreendido com a situação.

A equipa russa venceu por 2-1, em Moscovo, igualando os napolitanos no topo do grupo C, com sete pontos – o Spartak também já tinha ganho em Itália, no jogo da primeira volta.

De recordar que, nesse primeiro duelo entre italianos e russos, Spalletti protagonizou um episódio caricato: precisou de ajuda para identificar Rui Vitória no cumprimento antes do apito inicial.

O outro jogo do grupo, entre Leicester e Légia, é na quinta-feira. Os polacos têm seis pontos e os ingleses cinco. As contas do grupo estão ao rubro.