Sem clube desde que deixou os turcos do Altay, Márcio Mossoró visitou, esta terça-feira, o plantel do Sp. Braga.



A visita à cidade dos Arcebispos permitiu ao jogador brasileiro rever algumas caras conhecidas como Alan ou Eduardo, jogadores com quem partilhou o balneário durante os anos em que representou os arsenalistas.



De resto, o médio recebeu mesmo uma camisola do responsável das relações instituicionais com o seu nome e com o número 8, dorsal que utilizou durante a sua carreira no Sp. Braga entre 2008 e 2013.



«Visita boa sem contar», escreveu o clube nas redes sociais na legenda às fotos que pode ver na galeria associada ao artigo.



Os bracarenses defrontam, esta quinta-feira, os dinamarqueses do Midtjylland, partida do grupo F da Liga Europa.