Declarações do treinador do Midtjylland, Bo Henriksen, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota por 3-1 ante o Sp. Braga, em jogo da segunda jornada da Liga Europa:

«Claro que é desapontante não sair com pontos, estivemos em vantagem durante um bom período, mas os jogadores estiveram bem, criaram ocasiões. Obviamente que podíamos ter tirado algo deste jogo. Podíamos ter marcado mais golos, é desapontante. Sentimo-nos tristes. Porém, devemos destacar que o Sp. Braga é uma boa equipa. Demos tudo, não foi possível e temos de olhar já para o próximo jogo.»

«Penso que eles têm uma boa equipa, não destaco nenhum jogador em específico. Sabíamos quem tínhamos pela frente. Têm jogadores de qualidade, um bom coletivo. Durante algumas partes do jogo conseguimos encostar o Sp. Braga e fizemos o nosso melhor.»

[Se Kraev, ex-Famalicão e Gil Vicente, pode sair em janeiro:] «Ele é um bom jogador. Esteve lesionado na pré-época, está a voltar à forma dele. Temos de ver, não estou muito certo do que vai acontecer. Tem de trabalhar. Tem de mostrar o quão bom é e é mais ou menos isto. Vamos ver.»