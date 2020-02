Abel Ruiz e Bruno Wilson, reforços de inverno do Sp. Braga, estão convocados para a receção ao Sporting, às 17h30 deste domingo.



Ruben Amorim tem quatro ausências de peso para esta partida. João Novais foi expulso em Moreira de Cónegos e não pode jogar enquanto Palhinha não pode ser selecionado por estar cedido pelos leões. Tormena e Raúl Silva estão lesionados.



Nota ainda para a presença de Samuel Costa, internacional sub-20 português, na lista do técnico bracarense.



Os 19 convocados do Sp. Braga:



Guarda-redes: Matheus e Tiago Sà;



Defesas: Bruno Wilson, Sequeira, Wallace, Bruno Viana, Esgaio, Diogo Viana e David Carmo;



Médios: Samuel Costa, André Horta, Fransérgio;



Avançados: Wilson, Abel Ruiz, Rui Fonte, Paulinho, Ricardo Horta, Trincão e Galeno.