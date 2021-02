Depois de criticar duramente o desempenho e a nomeação de Fábio Veríssimo para o Belenenses SAD-FC Porto, Sérgio Conceição foi criticado pela APAF. Este sábado, em conferência de imprensa de antevisão à visita a Braga, o treinador do FC Porto voltou rapidamente à polémica, rejeitando depois responder mais questões sobre o tema.



«Não precisamos dessas situações polémicas para jogar a um nível alto. Somos sempre competitivos. Estamos atentos ao que vai acontecendo, ao que são os nossos jogos. Sentimos essas revoltas devido a situações que são claras, menos para quem decide», disparou um irritado Sérgio Conceição.



«Posso deitar mais uma acha para a fogueira, não querendo incendiar nada, como disse a APAF. A APAF devia preocupar-se em defender os árbitros e perceber o ambiente em que esses árbitros estão inseridos. Não é normal que um árbitro que está sob pressão tenha sido nomeado para o nosso jogo. Foi uma semana polémica, difícil e depois o árbitro vai apitar um rival do Sporting. A APAF tem é de se revoltar com isto. E depois há situações em que a integridade física dos jogadores só é defendida com amarelos e vermelhos. Não pode ser, depois vem a APAF com grandes hipocrisias. Eles defendem a sua dama e eu defendo os meus jogadores. Não quero falar mais sobre isso.»