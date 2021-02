O estado clínico de Nanu levantou sérias preocupações, mas o lateral do FC Porto está a recuperar bem. O internacional guineense já voltou para casa e recebeu dois telefonemas do seu treinador.



«Falei com o Nanu ontem e hoje», referiu Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão à visita a Braga, avisando ainda que o atleta ainda demorará até conseguir voltar à competição.



«Senti-o meio combalido, com dificuldades no ombro. Está a recuperar, mas o choque foi violentíssimo. Tem de descansar e recuperar», alertou Sérgio Conceição, que assim devolverá Wilson Manafá ao lado direito da defesa e Zaidu Sanusi ao esquerdo, para a visita a Braga (domingo, 20h45).



O treinador revelou que João Mário já recuperou da infeção por covid19 e voltou aos treinos, ao contrário de Otávio. «Em princípio continuará de fora em Braga.»