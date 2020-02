Rúben Amorim falou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo diante do Benfica. O treinador do Sp. Braga começou por dizer que não entende o «mito» que diz que os minhotos não conseguem ganhar aos encarnados.

«É-me difícil perceber isso. Joguei até há pouco tempo e, pelo Sp. Braga, ganhei ao Benfica e, pelo Benfica, perdi com o Braga - numa meia-final da Liga Europa, por exemplo, eu estava do outro lado. Não é verdade, não ligo a isso, e queria que as pessoas de Braga não dessem qualquer importância a esse assunto», apontou.

O português referiu ainda que tem os homens certos para alinhar de início contra as águias. «Estarão onze jogadores do Braga com as características certas para este jogo», afirmou.

Questionado sobre a rotatividade dos centrais, o treinador do Sp. Braga explicou que o importante é que haja um conhecimento mútuo dos atletas.

«Não me preocupa, os jogadores que têm jogado têm dado conta do recado. É uma posição em que é preciso criar algumas rotinas, fazemos a mudança para precaver essas rotinas, vamos trocando os três da defesa e é notório que se mudam os jogadores, mas a ideia está lá. Cada um tem as suas características e um tem de perceber que o Tormena é mais rápido e o outro que o Wallace é mais experiente, é importante o companheiro do lado conhecer o colega e isso tem acontecido e temos mantido a estabilidade defensiva», disse também.

O jogador que passou pelo Benfica, enquanto jogador, por duas vezes, entre 2008/2009 e 2010/2011, tendo depois saído para o Sp. Braga por empréstimo, e voltado em 2013/2014, ficando no clube da Luz até 2014/2015, disse que este será um jogo como os outros.

«É especial se ganharmos. A semana passada empatámos e não foi especial. O importante para mim é ganhar três pontos porque é isso que nos vai fazer subir. Encaramos todos os jogos da mesma forma», referiu por último.