Julian Draxler esteve apenas 17 minutos em campo no FC Porto-Benfica (0-1). O internacional alemão entrou ao intervalo e saiu ao minuto 63, com queixas na coxa esquerda.

Lançado por Roger Schmidt para o lugar de Enzo Fernández, que tinha cartão amarelo, o jogador cedido pelo PSG colocou-se no flanco esquerdo e pediu assistência após a hora de jogo, caindo no relvado, agarrado à perna.

O treinador do Benfica chamou de imediato Petar Musa, que substituiu Draxler.

O médio encarnado, com um historial significativo de problemas físicos, deu a volta ao relvado do Dragão com a mão na parte de trás da coxa esquerda, ainda de se sentar no banco de suplentes.

Julian Draxler vai ser reavaliado pelo departamento clínico do Benfica neste sábado.