Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisa a vitória sobre o Marítimo, nos Barreiros (1-2):

«Tiramos deste jogo vários aspetos positivos. O primeiro, que é o objetivo de todas as equipas, é vencer. Vencemos num campo difícil, sempre foi difícil aqui nos Barreiros, virámos mais uma vez o resultado. A primeira parte foi talvez dos melhores jogos que o Benfica fez fora, com muita qualidade. O Marítimo só teve um canto, o que prova isso.»

«Em termos defensivos, o Marítimo teve muita dificuldade em parar o Benfica nos primeiros 45 minutos, mas soube aproveitar bem uma falha nossa e colocou-se na frente do marcador sem saber muito bem como. Na segunda parte voltámos a entrar muito fortes, fizemos o golo aos 51 minutos, e na última meia hora tivemos medo de ganhar o jogo. O Benfica deixou de ter tanta qualidade de jogo como teve nos 60 minutos, a equipa do Marítimo aí conseguiu equilibrar e dividir o jogo. Nos primeiros 60 minutos a equipa do Marítimo não dividiu nada, nem quis jogar, completamente antijogo, com situações que já não existem no futebol profissional.”

«Aquilo que tinham falado da equipa do Marítimo é verdade: a equipa do Marítimo não quer jogar, só quer jogar quando está a perder.»

[Otamendi tem condições para continuar a ser titular?] «Tem, por isso é que o contratámos. Hoje teve uma falha individual. Eu estava muito mais preocupado se ele tivesse falhado posicionalmente ou naquilo que trabalhamos ao longo da semana. Um erro individual não digo que é normal, mas algumas vezes ao longo da nossa carreira cometemos alguns erros.»

[sobre as picardias com Lito Vidigal] «O Marítimo só jogou a última meia hora de jogo. Nos 60 minutos anteriores foi só antijogo, eram faltas atrás de faltas e jogadores a cair no chão. Não é a melhor forma de dignificar os jogadores do Marítimo, nem o futebol português.»

[o ataque sentiu falta de Darwin?] «O ataque do Benfica sentiu a ausência dos jogadores que estão a jogar. Não esteve tão forte como costuma ser. O Seferovic também não esteve tão forte, faltou-lhe um jogador que o pudesse assistir melhor mas também a equipa do Marítimo com os três jogadores no corredor central marcou bem, há mais mérito de quem defende.»