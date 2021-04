Jorge Jesus, treinador do Benfica, comentou desta forma a goleada imposta ao Paços de Ferreira no Estádio da Mata Real (0-5), em encontro referente à 26.ª jornada da Liga 2020/21:

«Pressionar o Sporting? Claro que vamos. Não há outro caminho. Queremos chegar perto do nosso rival. Aliás, temos dois rivais à frente, o Porto só tem um. Faz parte do final do campeonato, que vai ser muito disputado, ainda com o Braga próximo do Benfica. Vai ser um final de campeonato diabólico. O Sporting tem uma vantaghem confortável, que pode saber gerir ou não.»

Benfica ainda recebe FC Porto e Sporting: «Olhamos para quem está para a nossa frente. Do segundo não estamos dependentes, ainda há um jogo com o FC Porto e três pontos a separar. Para nós alcançarmos o Sporting, estamos dependentes do outro, não depende de ti. O segundo lugar depende dos jogadores do Benfica, o primeiro não.»

Ainda sobre a covid-19: «Já falei daquilo que aconteceu ao Benfica em janeiro, algo que é transversal a todas as atividades do mundo. No futebol não há teletrabalho. Sei o que foi a covid e o pós-covid, o que sofremos nas quatro semanas seguintes. A partir daí, começámos a melhorar individual e coletivamente, isso é notório. Este Benfica está muito parecido ao Benfica da primeira volta. A equipa está com intensidade, com confiança.»

O sistema tático: «Já falei sobre aquilo que eu penso que é o futuro do futebol. Para mim é isso que é a evolução do futebol e a minha como treinador. Tem a ver com o que achámos que é melhor para cada jogo. Hoje achámos que era melhor jogar neste sistema, porque o Paços tem um corridor central muito forte.»