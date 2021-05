A PSP anunciou esta sexta-feira que vai montar um perímetro de segurança mais alargado para o dérbi entre o Benfica e o Sporting, de modo a evitar ajuntamentos de adeptos.

«A PSP irá criar um perímetro mais alargado para que, por um lado, as equipas possam entrar no devido tempo e em segurança, e de forma a auxiliar a não criar ajuntamentos. E queremos apelar ao dever cívico de recolhimento, que ainda se mantém. A haver essa necessidade, estaremos para ajudar», afirmou o intendente da Polícia de Segurança de Pública, Francisco Alves.

«Vamos ter neste perímetro alargado um conjunto de equipas para ajudar em todos os sentidos», acrescentou.

A PSP apelou, de resto, para que as pessoas não se desloquem para as imediações do Estádio da Luz, e revelou que vão estar ainda em ação «medidas preventivas» junto a Alvalade.

«O policiamento está preparado para auxiliar e para demover as pessoas destes ajuntamentos. Estou em crer que respeitando este princípio do dever de recolhimento, o evento será um sucesso.»

«Este apelo que faço é para conjugarmos esforços no sentido de respeitar o Estado de Direito e a autoridade policial. Vamos dar um passo em frente e respeitar quem está a trabalhar. Estamos aqui para ajudar», disse Francisco Alves.

O intendente referiu que «não foi dada comunicação» de uma autorização oficial de uma manifestação que estará a ser planeada contra o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e não comentou os festejos dos adeptos do Sporting na terça-feira, dia em que os leões se sagraram campeões nacionais.

«Relativamente à situação dos festejos no Marquês [de Pombal], está a correr um inquérito. Será discutido em sede própria, que não é esta, seguramente”, explicou o intendente da PSP, que, perante a insistência dos jornalistas sobre essa matéria, reforçou: “Não estamos a fugir às perguntas. Não é o que nos trouxe hoje aqui, elas serão esclarecidas em sede própria», defendeu.