O Boavista, que venceu nas primeiras duas rondas da Liga, desloca-se ao Estádio Nacional em Oeiras para defrontar o promovido Casa Pia, em encontro referente à 3.ª jornada da Liga 2022/23. O duelo agendado para as 15h30 de domingo será arbitrado pelo francês Gaillouste.

Petit quer dar continuidade ao arranque vitorioso e mostra-se satisfeito por já poder contar com sete reforços, que ainda não tinham sido inscritos devido a uma dívida do clube: o guarda-redes César, os defesas Robson Reis e Vincent Sasso, os médios Bruno Lourenço e Masaki Watai e os avançados Róbert Bozeník e Salvador Agra. Falta apenas o defesa Bruno Onyemaechi, cujo empréstimo negociado junto do Feirense, da II Liga, foi oficializado na quarta-feira.

«É muito mais fácil quando se tem todos os jogadores disponíveis, que fazem com que se vá melhorando a concorrência e a qualidade no treino. Quem atuar neste jogo vai estar preparado para dar uma boa resposta, porque conhece a nossa ideia e exigência. Acima de tudo, queremos humildade frente a um adversário difícil, com uma ideia de jogo bem vincada e jogadores experientes, mas vamos sempre com determinação e vontade de trabalhar para conquistar os três pontos», disse o técnico, em conferência de imprensa.

Apesar das duas vitórias em dois jogos, Petit não embandeira em arco: «É claro que não está tudo bem nem mal com estas duas vitórias. Nesta altura, todas as equipas pelo mundo fora ainda não estão no seu melhor, mas integrámos os jogadores que chegaram, para que soubessem a exigência deste clube e melhorassem em termos individuais. Há sempre algo para evoluir e eles sabem que têm de trabalhar nos limites, pois há concorrência nas posições. Isso é uma maravilha para os treinadores.»

«Há muita gente que diz que ‘em equipa que ganha não se mexe’, mas teremos de estar preparados para isso. O campeonato vai ser longo. Os técnicos gostam de ter o plantel todo disponível para lhes dar dores de cabeça e optarem pelos melhores em cada jogo. Temos uma ideia, mas procurámos aquilo que podemos explorar no Casa Pia», frisou o treinador axadrezado..

Numa semana em que tem sido veiculada a sua saída para os ucranianos do Dnipro, o franco-argelino Yanis Hamache está autorizado a ausentar-se dos trabalhos do clube do Bessa: «Temos pessoas que estão a fazer um bom trabalho de prospeção. Depois, entre mim, o Nélson Lenho [diretor técnico] e o presidente [Vítor Murta], temos trabalhado no jogador à imagem do Boavista, dentro do nosso padrão de jogo. Fomos buscar atletas experientes, que conhecem o campeonato e a realidade do clube, além da sua qualidade. Estamos atentos ao mercado e ainda faltam alguns dias, mas estamos satisfeitos com quem têm vindo e tivemos a preocupação de preparar bem as coisas [na pré-temporada].»